Карпаты выиграли борьбу за голкипера СК Днепр-1

Львовские Карпаты официально объявили о подписании контракта с молодым украинским голкипером Яковом Кинарейкиным, последним клубом которого был СК Днепр-1.

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О деталях сделки ничего не известно. Есть информация, что голкипер подписал контракт со "львами" на два года – до лета 2026 года. О финансовых аспектах соглашения никакой информации нет.

"В футбол я попал довольно поздно. Папа записал в секцию, когда мне исполнилось семь лет. Сразу встал и мне понравилось. До этого я занимался спортивной гимнастикой и это существенно помогло", - цитирует Якова пресс-служба львовского клуба.

Напомним, у Якова есть опыт выступлений в квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.Кинарейкин был в заявке олимпийской сборной Украины на Олимпиаде в Париже, но на футбольное поле так и не вышел.

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