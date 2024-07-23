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"Это просто вау": Лупашко расхвалил президента Карпат после ухода Маркевича

Новый тренер Карпат считает, что болельщикам клуба не за что волноваться.
Сегодня, 17:45
Владислав Лупашко / Getty Images
Владислав Лупашко / Getty Images

Недавно львовские Карпаты сменили наставника. Вместо легендарного Мирона Маркевича со "львами" будет работать амбициозный Владислав Лупашко. Коуч высказал свое мнение по поводу президента львовян Владимира Матковского.

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"Если одним словом характеризовать президента клуба, то это просто вау. Это порядочный человек, воспитанный. Я бы хотел, чтобы он не был столь закрытым человеком, чтобы украинский футбол увидел этого человека".

В межсезонье у меня было одно конкретное предложение от клуба УПЛ, но я решил отказаться. В этом варианте у меня не было нужного мне влияния и возможности работать так, как я считаю правильным", - сказал Лупашко в комментарии ТаТоТаке.

Напомним, Карпаты стартуют в новом сезоне украинской Премьер-лиги матчем против Вереса. Дебютную официальную игру под руководством Лупашко львовяне проведут 3 августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Мирон Маркевич Карпаты Львов Владислав Лупашко

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