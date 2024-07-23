"Это просто вау": Лупашко расхвалил президента Карпат после ухода Маркевича

Новый тренер Карпат считает, что болельщикам клуба не за что волноваться.

Недавно львовские Карпаты сменили наставника. Вместо легендарного Мирона Маркевича со "львами" будет работать амбициозный Владислав Лупашко. Коуч высказал свое мнение по поводу президента львовян Владимира Матковского.

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"Если одним словом характеризовать президента клуба, то это просто вау. Это порядочный человек, воспитанный. Я бы хотел, чтобы он не был столь закрытым человеком, чтобы украинский футбол увидел этого человека".

В межсезонье у меня было одно конкретное предложение от клуба УПЛ, но я решил отказаться. В этом варианте у меня не было нужного мне влияния и возможности работать так, как я считаю правильным", - сказал Лупашко в комментарии ТаТоТаке.

Напомним, Карпаты стартуют в новом сезоне украинской Премьер-лиги матчем против Вереса. Дебютную официальную игру под руководством Лупашко львовяне проведут 3 августа.

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