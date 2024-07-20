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"У президента другое видение": Маркевич откровенно рассказал об уходе из Карпат и назначении Лупашко

Бывший главный тренер львовских Карпат Мирон Маркевич не сдерживался в высказываниях.
Сегодня, 10:15
Мирон Маркевич / УПЛ
Мирон Маркевич / УПЛ

Накануне львовские Карпаты объявили о назначении Владислава Лукашко не должность главного тренера команды, где молодой специалист сменил легендарного Мирона Маркевича.

Опытный специалист не стал долго молчать и уже высказался по поводу рокировки на тренерском мостике "львов":

"Мне, если честно, не хочется материться, то все до одного места – кто там приехал. Говорю, как оно есть. Была цель – вывести Карпаты на совсем другой уровень. Нужны были футболисты, которые могут реализовать задание. У меня такое видение, президент хочет эти амбициозные планы растянуть по времени", - сказал Маркевич в интервью Футбол24.

Также Мирон Богданович рассказал о причинах своего ухода из львовского клуба, заявив о недопонимании с президентом относительно трансферной политики "львов":

"Здесь все просто. Мы вышли в высшую лигу, и я хотел с Карпатами сразу бороться за места в еврокубках. Для решения этих задач нужны были соответствующие квалифицированные футболисты. Таково было мое видение. У президента клуба оно другое. Он считает, что к играм. на международной арене надо двигаться постепенно. За год-два-три. Хочется результата.

Я, скажу откровенно, был зациклен на цели по итогам следующего сезона вывести Карпаты в еврокубки. А балансировать на грани борьбы за призовые места и зоной вылета – это не для меня, мне это неинтересно", - добавил Мирон Богданович.

Напомним, Карпаты стартуют в новом сезоне украинской Премьер-лиги матчем против Вереса. Дебютную официальную игру под руководством Лупашко львовяне проведут 3 августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Мирон Маркевич Карпаты Львов

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