Карпаты объявили, кто заменит Маркевича на посту тренера

Карпаты объявили о назначении на пост главного тренера Владислава Лупашко.

Во главе львовской команды 37-летний специалист сменил Мирона Маркевича, который недавно ушел в отставку.

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Как сообщает официальный сайт Карпат, функции старшего тренера основной команды "зелено-белых" будет выполнять Сергей Лавриненко, а тренера вратарей - Богдан Шуст, которые до этого также входили в тренерский штаб Лупашко в юношеской команде клуба.

Напомним, что в нынешнем сезоне УПЛ Карпаты должны стартовать 3 августа выездным матчем с Вересом.

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