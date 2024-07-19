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Карпаты объявили, кто заменит Маркевича на посту тренера

"Зелено-белые" произвели изменения во главе команды.
Сегодня, 15:59
Лавриненко, Лупашко и Шуст / ФК Карпаты Львов
Лавриненко, Лупашко и Шуст / ФК Карпаты Львов

Карпаты объявили о назначении на пост главного тренера Владислава Лупашко.

Во главе львовской команды 37-летний специалист сменил Мирона Маркевича, который недавно ушел в отставку.

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Как сообщает официальный сайт Карпат, функции старшего тренера основной команды "зелено-белых" будет выполнять Сергей Лавриненко, а тренера вратарей - Богдан Шуст, которые до этого также входили в тренерский штаб Лупашко в юношеской команде клуба.

Напомним, что в нынешнем сезоне УПЛ Карпаты должны стартовать 3 августа выездным матчем с Вересом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Карпаты Львов

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