Маркевич покинул пост главного тренера Карпат

Главный тренер львовских Карпат Мирон Маркевич покинул занимаемую должность.

Сообщения об отставке 73-летнего специалиста на официальном сайте "зелено-белых" пока нет, но эту информацию подтвердил сам уже экс-наставник команды.

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"Скажу так: я отошел. Но продолжаю активный образ жизни. Делаю пробежки, по три раза в неделю играю в футбол. Если играю за ветеранов два тайма по сорок минут, то я себя очень хорошо чувствую. Так что если увижу, что кому-то нужен, то нет вопросов. Охотно участвую в ветеранских и выставочных матчах, получая от этого удовольствие играть в матче ветеранов Карпат против наших военных.

Вообще у меня есть чем заняться. Думаю, в ближайшее время выбраться на Восток, а также посетить мой любимый Харьков. А Карпатам я желаю удачи. Спасибо всем, с кем работал - и клубу, и футболистам, и тренерам, которые мне помогали. Особенно своему сыну Остапу, который мне очень помог, когда в этом была необходимость", - сказал Маркевич в комментарии UA-Футбол.

По неофициальной информации, главный тренер подал в отставку из-за недовольства комплектацией состава команды.

Маркевич возглавил Карпаты в июне 2023 года и вывел львовскую команду из Первой лиги в Премьер-лигу.

Напомним, что в новом сезоне УПЛ Карпаты должны стартовать 3 августа выездным матчем с Вересом.

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