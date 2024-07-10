Карпаты подписали защитника Днепра-1 и бразильского вингера

Правый защитник Владимир Адамюк перешел из Днепра-1 в Карпаты.

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

По данным Transfermarkt, за 32-летнего украинца "спортклубовцы" получили компенсацию 100 тысяч евро.

В минувшем сезоне Адамюк провел за Днепр-1 во всех турнирах 29 матчей, отличившись тремя голами и семью ассистами.

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Также состав Карпат пополнил 21-летний бразильский вингеро Стенио.

Источник: ФК Карпаты Львов

Львовский клуб достиг соглашения с бразильским Крузейро, которому принадлежали права на футболиста.

На Transfermarkt сделка оценивается в 200 тысяч евро.

Стенио - воспитанник Крузейро, за который провел 43 матча во всех турнирах, также играл в примавере итальянского Торино. В прошлом сезоне он выступал в аренде в португальском АВС, с которым завоевал путевку в элитный дивизион.

Стенио вызывался в юношеские сборные Бразилии всех возрастов. В 2023 году вместе со своей командой выиграл чемпионат CONMEBOL в категории U20. Вингер принял участие в восьми поединках и отличился одним забитым мячом.

Ранее была названа дата старта УПЛ сезона-2024/25.

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