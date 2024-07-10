iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Карпаты подписали защитника Днепра-1 и бразильского вингера

Состав львовской команды пополнили украинец Адамюк и бразилец Стенио.
Сегодня, 19:45
Владимир Адамюк / ФК Карпаты Львов
Владимир Адамюк / ФК Карпаты Львов

Правый защитник Владимир Адамюк перешел из Днепра-1 в Карпаты.

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

По данным Transfermarkt, за 32-летнего украинца "спортклубовцы" получили компенсацию 100 тысяч евро.

В минувшем сезоне Адамюк провел за Днепр-1 во всех турнирах 29 матчей, отличившись тремя голами и семью ассистами.

Читай также: Трансферы УПЛ: Полесье арендовало бразильца, защитник Днепра-1 и вингер Крузейро перешли в Карпаты

Также состав Карпат пополнил 21-летний бразильский вингеро Стенио.

Источник: ФК Карпаты Львов

Львовский клуб достиг соглашения с бразильским Крузейро, которому принадлежали права на футболиста.

На Transfermarkt сделка оценивается в 200 тысяч евро.

Стенио - воспитанник Крузейро, за который провел 43 матча во всех турнирах, также играл в примавере итальянского Торино. В прошлом сезоне он выступал в аренде в португальском АВС, с которым завоевал путевку в элитный дивизион.

Стенио вызывался в юношеские сборные Бразилии всех возрастов. В 2023 году вместе со своей командой выиграл чемпионат CONMEBOL в категории U20. Вингер принял участие в восьми поединках и отличился одним забитым мячом.

Ранее была названа дата старта УПЛ сезона-2024/25.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Днепр-1 Карпаты Львов

Статьи по теме

Трансферы УПЛ: Полесье арендовало бразильца, защитник Днепра-1 и вингер Крузейро перешли в Карпаты Трансферы УПЛ: Полесье арендовало бразильца, защитник Днепра-1 и вингер Крузейро перешли в Карпаты
Коутиньо вернулся в свой родной клуб Коутиньо вернулся в свой родной клуб
Голкипер Днепра-1 покинул команду Голкипер Днепра-1 покинул команду
Леднев сообщил, что покидает Днепр-1 Леднев сообщил, что покидает Днепр-1
Помочь журналистам

Видео

16-летний Ямал гениальным голом начал камбек Испании в полуфинале Евро-2024
16-летний Ямал гениальным голом начал камбек Испании в полуфинале Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Нидерланды и Англия разыграют путевку в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа20:32
Лацио согласовал с Арсеналом трансфер конкурента Зинченко
Бокс20:21
Стивенсон сообщил, с кем может провести бой, если Ломаченко договорится с Дэвисом
Теннис20:10
Украинцы на Уимблдоне: Свитолина и сестры Киченок покинули турнир
Украина19:55
Трансферы УПЛ: Полесье арендовало бразильца, защитник Днепра-1 и вингер Крузейро перешли в Карпаты
Европа19:53
Совладельцы Ньюкасла покинут клуб, решив продать свои акции
Украина19:45
Карпаты подписали защитника Днепра-1 и бразильского вингера
Олимпийские игры19:38
ЛеБрон, Карри и Эмбиид: США опубликовали заявку баскетбольной сборной на Олимпиаду-2024
Олимпийские игры19:33
Кавай вынужден покинуть расположение сборной США – он не сыграет на Олимпиаде-2024
Другие страны18:59
Коутиньо вернулся в свой родной клуб
Европа18:56
Усиление для Моуринью: Фенербахче договорился о переходе вингера Аль-Ахли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK