Карпаты подписали защитника Днепра-1 и бразильского вингера
Правый защитник Владимир Адамюк перешел из Днепра-1 в Карпаты.
Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.
По данным Transfermarkt, за 32-летнего украинца "спортклубовцы" получили компенсацию 100 тысяч евро.
В минувшем сезоне Адамюк провел за Днепр-1 во всех турнирах 29 матчей, отличившись тремя голами и семью ассистами.
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Также состав Карпат пополнил 21-летний бразильский вингеро Стенио.
Львовский клуб достиг соглашения с бразильским Крузейро, которому принадлежали права на футболиста.
На Transfermarkt сделка оценивается в 200 тысяч евро.
Стенио - воспитанник Крузейро, за который провел 43 матча во всех турнирах, также играл в примавере итальянского Торино. В прошлом сезоне он выступал в аренде в португальском АВС, с которым завоевал путевку в элитный дивизион.
Стенио вызывался в юношеские сборные Бразилии всех возрастов. В 2023 году вместе со своей командой выиграл чемпионат CONMEBOL в категории U20. Вингер принял участие в восьми поединках и отличился одним забитым мячом.
Ранее была названа дата старта УПЛ сезона-2024/25.
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