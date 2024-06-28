Названа дата старта УПЛ сезона-2024/25
Организация представила полный календарь чемпионата.
УПЛ опубликовала информацию по поводу чемпионата-2024/25.
Базовой датой первого тура является 3 августа. Последний тур запланирован на 24 мая.
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Шахтер и Динамо сыграют между собой в 11-м и 26-м турах.
Календарь первого тура
3 августа
- Александрия – Динамо
- Ворскла – Шахтер
- Кривбасс – Черноморец
- Днепр-1 – ЛНЗ
- Заря – Ингулец
- Верес – Карпаты
- Рух – Полесье
- Оболонь – Колос
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Источник: УПЛ