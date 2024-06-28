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Названа дата старта УПЛ сезона-2024/25

Организация представила полный календарь чемпионата.
Сегодня, 19:05
УПЛ / УПЛ
УПЛ / УПЛ

УПЛ опубликовала информацию по поводу чемпионата-2024/25.

Базовой датой первого тура является 3 августа. Последний тур запланирован на 24 мая.

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Шахтер и Динамо сыграют между собой в 11-м и 26-м турах.

Календарь первого тура

3 августа

  • Александрия – Динамо
  • Ворскла – Шахтер
  • Кривбасс – Черноморец
  • Днепр-1 – ЛНЗ
  • Заря – Ингулец
  • Верес – Карпаты
  • Рух – Полесье
  • Оболонь – Колос

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Источник: УПЛ

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