Названа дата старта УПЛ сезона-2024/25

УПЛ опубликовала информацию по поводу чемпионата-2024/25.

Базовой датой первого тура является 3 августа. Последний тур запланирован на 24 мая.

Читай также: Трансферы УПЛ: Динамо арендовало защитника-легионера, Рух приобрел перспективного форварда

Шахтер и Динамо сыграют между собой в 11-м и 26-м турах.

Календарь первого тура

3 августа

Александрия – Динамо

Ворскла – Шахтер

Кривбасс – Черноморец

Днепр-1 – ЛНЗ

Заря – Ингулец

Верес – Карпаты

Рух – Полесье

Оболонь – Колос

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!