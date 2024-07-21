Остин официально презентовал Сватка – защитник вышел на поле с украинским флагом

Украинец будет выступать под 21 номером.

Защитник сборной Украины Александр Сваток официально стал игроком ФК Остин. Украинца представили перед болельщиками в перерыве матча МЛС.

Украинец будет выступать в Америке под обычным 21 номером. Клубная пресс-служба в своем Instagram презентовала украинца, подписав фото на латинице: "Laskavo prosymo v Austin, Oleksandr". Отметим, Сваток подписал контракт с американцами до конца сезона 2027-го с опцией продления на год.

Напомним, последним клубом Сватка был СК Днепр-1, который сейчас близок к исчезновению с футбольной карты Украины.

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