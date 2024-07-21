iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

Остин официально презентовал Сватка – защитник вышел на поле с украинским флагом

Украинец будет выступать под 21 номером.
Сегодня, 14:45
Александр Сваток
Александр Сваток

Защитник сборной Украины Александр Сваток официально стал игроком ФК Остин. Украинца представили перед болельщиками в перерыве матча МЛС.

Украинец будет выступать в Америке под обычным 21 номером. Клубная пресс-служба в своем Instagram презентовала украинца, подписав фото на латинице: "Laskavo prosymo v Austin, Oleksandr". Отметим, Сваток подписал контракт с американцами до конца сезона 2027-го с опцией продления на год.

Напомним, последним клубом Сватка был СК Днепр-1, который сейчас близок к исчезновению с футбольной карты Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Сваток СК Днепр-1 ФК Остин

Статьи по теме

Днепр-1 снялся с чемпионат Украины - ТаТоТаке Днепр-1 снялся с чемпионат Украины - ТаТоТаке
УАФ не будет отзывать аттестат у Днепра-1 на участие в УПЛ в сезоне-2024/25 УАФ не будет отзывать аттестат у Днепра-1 на участие в УПЛ в сезоне-2024/25
Центрбек сборной Украины перебрался в клуб МЛС Центрбек сборной Украины перебрался в клуб МЛС
Полесье заменило Бойко другим бывшим вратарем сборной Украины Полесье заменило Бойко другим бывшим вратарем сборной Украины
Помочь журналистам

Видео

Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан
Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа17:59
Экс-защитник Динамо объявил о завершении карьеры в сборной
Теннис17:58
Завацкая пробилась в основную сетку турнира в Праге
Формула 117:50
Гран-при Венгрии: Пиастри завоевал первую победу
Формула 117:45
Первая победа Пиастри и юбилейный подиум Хэмилтона: результаты Гран-при Венгрии
Европа17:34
Тен Гаг высказался о работе МЮ на трансферном рынке под руководством новых владельцев
Теннис16:59
Надаль проиграл в своем первом за два года финале
Бокс16:58
Тренер Дэвиса намекнул на наиболее вероятного соперника после отказа Ломаченко
Бокс16:39
"Пытались кинуть": Экс-чемпион назвал неожиданную причину отказа Ломаченко драться с Дэвисом
Европа16:17
Экс-полузащитник Барселоны перейдет в саудовский клуб
Лига конференций16:05
Полесье отправилось на сбор в Польшу для подготовки к матчу с Олимпией в Лиге конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK