Полесье заменило Бойко другим бывшим вратарем сборной Украины

Житомирский коллектив продолжает усиливать состав перед новым сезоном и участием в еврокубках.

Полесье на своем официальном сайте объявило о подписании контракта с вратарем Евгением Волынцом.

Стороны поставили подписи под двухлетним соглашением. В новой команде 30-летний голкипер будет выступать под 23-м номером.

По информации Transfermarkt, Волынец присоединился к житомирскому коллективу на правах свободного агента.

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Волынец известен своими выступлениями за Колос, в котором он провел шесть лет. Перед стартом прошлого сезона он перешел в Днепр-1 за 400 тысяч евро.

В прошедшем сезоне украинец принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он пропустил 19 голов и 9 раз отстоял на "ноль".

Напомним, что в 2022 году Евгений Волынец, еще играя за Колос, получил вызов в национальную сборную, но так и не дебютировал в главной команде страны.

Ранее стало известно, что Заря объявила о приобретении словенского защитника Муры.

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