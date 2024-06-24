Игрок Зари принял решение завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

Олег Данченко не хочет рисковать своей жизнью, которая уже находилась под угрозой.

Защитник Зари Олег Данченко больше не выйдет на футбольное поле в качестве профессионального футболиста, так как он завершил карьеру из-за проблем с сердцем.

О своем решении 29-летний украинец рассказал в интервью ТаТоТаке.

"Я тщательно все взвесил, и принял решение завершить профессиональную карьеру. Мне говорили, что шансы хорошие, но наши медики меня не допускают: они не знают, как правильно действовать в таких ситуациях", - сказал Олег.

"Я много раз задавал себе вопрос - можно ли более тщательно проверить организм, чтобы получить более полную картину. К сожалению, но практика показала, что у нас нет хороших врачей, или мне не посчастливилось найти таких. Что ж, жизнь не заканчивается, значит так был суждено и впереди другой интересный этап".

Напомним, что в феврале 2023 года во время тренировки у Данченко трижды остановилось сердце. АЕК, которому на тот момент принадлежал игрок, забрал его в Грецию на лечение.

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Несмотря на это, Заря перед сезоном-2023/24 вновь арендовала защитника, который затем присоединился к команде на постоянной основе.

В прошедшем сезоне Олег Данченко принял участие в 14 матчах, в которых отметился одним ассистом. Последний раз футболист выходил на поле 9 декабря в матче УПЛ против Кривбасса (2:2).

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