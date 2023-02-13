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У игрока Зари остановилось сердце во время тренировки

У этой истории счастливый конец.
Сегодня, 16:58
Олег Данченко / zarya-lugansk.com
Олег Данченко / zarya-lugansk.com

Защитник Зари Олег Данченко пережил инфаркт во время тренировки.

Инцидент случился вчера, 12 ферваля, во время тренировочных сборов команды в Турции. У игрока случился инфаркт, и его сердце остановилось.

По счастливой случайности неподалеку были австрийские медики с дефибриллятором, которым удалось спасти жизнь игрока. По их словам, во время реанимации сердце Олега трижды останавливалось.

В данный момент футболист находится в больнице, ему предстоит пройти медицинское обследование. Однако ни разу в карьере у игрока не было проблем с сердцем. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск Олег Данченко

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