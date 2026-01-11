iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Полесье объявило о продлении контракта с основным голкипером

Евгений Волынец заключил новый договор с житомирским клубом.
Сегодня, 18:44       Автор: Игорь Мищук
Евгений Волынец / Getty Images
Евгений Волынец / Getty Images

Полесье объявило о продлении сотрудничества с голкипером Евгением Волынцом.

Как сообщает официальный сайт "волков", новый договор 32-летнего вратаря с житомирским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Читай также: Полесье объявило о подписании игрока сборной Косово

"ФК Полесье искренне желает голкиперу надежной игры, уверенных сейвов, "сухих" матчей и хладнокровия в самые ответственные моменты. Пусть каждый выход на поле приносит уверенность команде, поддержку болельщиков и новые победы в составе нашего клуба", - говорится в заявлении житомирян.

Напомним, что Волынец выступает за Полесье с лета 2024 года. В составе "волков" вратарь провел 39 матчей, из которых 17 отыграл "на ноль".

В нынешнем сезоне голкипер сыграл за житомирскую команду 15 поединков, пропустив восемь голов, а в десяти матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Полесье также переподписало контракт с ключевым защитником.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье евгений волынец

Статьи по теме

Полесье объявило о подписании игрока сборной Косово Полесье объявило о подписании игрока сборной Косово
Полесье и ЛНЗ разделили последние награды УПЛ перед паузой Полесье и ЛНЗ разделили последние награды УПЛ перед паузой
Полесье переподписало контракт с ключевым защитником Полесье переподписало контракт с ключевым защитником
Полесье удержало победу против Карпаты Полесье удержало победу против Карпаты

Видео

НХЛ: Бостон разгромил Рейнджерс, Лос-Анджелес вырвал победу у Эдмонтона
НХЛ: Бостон разгромил Рейнджерс, Лос-Анджелес вырвал победу у Эдмонтона

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал и МЮ сыграют в Кубке Англии, Эль-Классико в Суперкубке Испании
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Украина21:46
Реал с Ленем дожал Андорру Пустового
Другие страны20:56
Аль-Хиляль подписал центрбека из чемпионата Италии
Европа20:27
МЮ уступил Брайтону в Кубке Англии
Бокс20:05
"Я его пойму": Отец Фьюри усомнился в возможности устроить бой с Джошуа
Баскетбол19:58
Чемпион мира-1996 назвал главный вызов для новичка Ред Булл
Европа19:29
Нападающий Тоттенхэма получил предложение с родины
Бокс19:24
Менеджер Фьюри объяснил, почему тот не будет драться с Кабайелом
Европа18:49
Манчестер Сити нашел нового защитника в Португалии
Украина18:44
Полесье объявило о продлении контракта с основным голкипером
Украина18:25
Суперлига: Ровно одолел Мавп, Днепр обыграл Говерлу, Соколы победили Киев-Баскет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK