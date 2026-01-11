Полесье объявило о продлении контракта с основным голкипером

Полесье объявило о продлении сотрудничества с голкипером Евгением Волынцом.

Как сообщает официальный сайт "волков", новый договор 32-летнего вратаря с житомирским клубом рассчитан до лета 2028 года.

"ФК Полесье искренне желает голкиперу надежной игры, уверенных сейвов, "сухих" матчей и хладнокровия в самые ответственные моменты. Пусть каждый выход на поле приносит уверенность команде, поддержку болельщиков и новые победы в составе нашего клуба", - говорится в заявлении житомирян.

Напомним, что Волынец выступает за Полесье с лета 2024 года. В составе "волков" вратарь провел 39 матчей, из которых 17 отыграл "на ноль".

В нынешнем сезоне голкипер сыграл за житомирскую команду 15 поединков, пропустив восемь голов, а в десяти матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Полесье также переподписало контракт с ключевым защитником.

