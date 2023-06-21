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"Панатинаикос, наверное, будет фаворитом": Тренер Днепра-1 оценил соперника в квалификации Лиги чемпионов

Украинский вице-чемпион встретится с греческой командой во втором отборочном раунде.
Сегодня, 19:28
Александр Кучер / Getty Images
Александр Кучер / Getty Images

Главный тренер Днепра-1 Александр Кучер прокомментировал итоги жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Соперником украинской команды на этой стадии отбора стал греческий Панатинаикос.

"Мы понимали, какие команды нам могут достаться на этой стадии - это, конечно, непростые соперники. Конечно, будем упорно готовиться к этому противостоянию. Панатинаикос, наверное, будет фаворитом, ведь и чемпионат у них сильнее, и главное, что для них болельщики станут 12-м игроком, горячо поддерживающим свою команду. Конечно, для нас эти матчи будут тяжелыми, но у нас все равно всегда есть шансы в каждом матче. Будем подходить к первому матчу с максимальной концентрацией.

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Бернард и Вербич? Это действительно знакомые для нас футболисты - с кем-то вместе играл, или против кого-то. Но у соперника много квалифицированных игроков, потому мы будем всех их разбирать и готовиться. Сейчас и у них собрание началось, поэтому, конечно, будем за ними следить. Для нас это будет очень важный поединок.

Обычно в Греции команды, которые играют в атакующий футбол, плюс легионеры, которые любят бежать вперед, а их в атаку будут гнать болельщики. Этим можно будет пользоваться", - приводит слова Кучера официальный сайт Днепра-1.

Напомним, что первые поединки второго отборочного раунда состоятся 25/26 июля, а ответные матчи - 1/2 августа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: панатинаикос Александр Кучер Днепр-1

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