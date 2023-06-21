Днепр-1 узнал соперника в квалификации Лиги чемпионов
Команда Александра Кучера постарается удачно стартовать в отборе главного еврокубкового турнира.
В среду, 21 июня, состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Спортивный клуб Днепр-1 впервые в истории примет участие в главном еврокубковом турнире.
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Соперником подопечных Александра Кучера станет греческий Панатинаикос.
Отметим, что матчи состоятся 25 или 26 июля и 1 или 2 августа.
Ранее сообщалось, что Днепр-1 объявил о кадровых изменениях в составе команды.