Днепр-1 узнал соперника в квалификации Лиги чемпионов

В среду, 21 июня, состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Спортивный клуб Днепр-1 впервые в истории примет участие в главном еврокубковом турнире.

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Соперником подопечных Александра Кучера станет греческий Панатинаикос.

Отметим, что матчи состоятся 25 или 26 июля и 1 или 2 августа.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 объявил о кадровых изменениях в составе команды.