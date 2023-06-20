Днепр-1 объявил о кадровых изменениях в составе команды

Кто-то пополнил ростер вице-чемпиона Украины, а кто-то его покинул.

Днепр-1, занявший второе место по итогам прошлого сезона Украинской Премьер-лиги, вышел из отпуска.

На официальном сайте днепрян было объявлено и о кадровых изменениях в команде Александра Кучера.

Так, Днепр-1 попрощался с Валерием Лучкевичем, Владиславом Рыбаком, Вячеславом Танковским, Рональдом Матарритой, Габриэлем Гомесом, Жоау Пеглоу и Хайнером.

"СК Днепр-1 благодарит всех за вклад в серебряный успех прошлого сезона и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба.

Но есть и пополнение состава. На сборах с клубом находится Роман Мысак, ранее выступавший за армянский Алашкерт. Из аренды вернулся Сергей Горбунов.

Шанс закрепиться в первой команде получили лидеры юношеского состава: Владислав Крапивцов, Денис Жданов, Даниил Хан, Рамик Гаджиев и Даниэль Кивинда.

Напомним, что в начале июня контракт с Днепром-1 продлил лидер команды и лучший бомбардир прошедшего розыгрыша чемпионата Украины Артем Довбик.