СК Днепр-1 - Панатинаикос: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Команды сыграют в отборе в групповой этап Лиги чемпионов. Узнай, у кого из команд больше шансов на победу в этом противостоянии.

Во вторник, 25 июля, CК Днепр-1 сыграет с греческим Панатинаикосом в рамках квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов. Для украинского клуба это первый матч в главном клубном турнире Европы.

Матч состоится в городе Кошице на одноименной спортивной арене Стартовый свисток запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Напомним, коллектив Александра Кучера заслужил право играть в Лиге чемпионов, заняв второе место в минувшем сезоне УПЛ. Панатианикос также стал вице-чемпионом в своем чемпионате.

Коэффициент и ставки на матч СК Днепр-1 - Панатинаикос

Фаворитом встречи достаточно предсказуемо является более опытный греческий коллектив. По мнению экспертов, у Панатинаикоса намного больше шансов победить.

Прогноз букмекеров на матч СК Днепр-1 - Панатинаикос:

Победа СК Днепр-1: 3,25

Ничья: 3,45

Победа Панатинаикоса: 2,47

Букмекеры ожидают, что в матче будет больше одного гола. Коэффициент на тотал больше 1,5 - 1,40. При этом все же немного меньше уверенности в том, что обе команды забьют. Коэффициент на то, что это случится - 1,92, а на то, что это не случится - 1,82.

Статистика противостояния СК Днепр-1 - Панатинаикос

Для украинского и греческого коллектива это будет первое пересечение в истории. До этого СК Днепр-1 и Панатинаикос не встречались в официальных матчах.

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