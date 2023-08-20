Испания - Англия 1:0: результат матча финала женского ЧМ-2023 20.08.2023
В воскресенье, 20 августа, состоялся финал женского чемпионата мира-2023, в котором сборная Испании встречалась с Англией.
С первых минут игру под свой контроль забрали испанки. Они не просто держали у себя мяч, а постоянно обостряли и искали возможность забить. На 29-й минуте игры оборона англичанок допустила ошибку, дав Ольге Кармоне Гарсии отличиться.
Уже во второй половине матча испанки не контролировали игру. Мяч переходил от одной стороны к другой, пытаясь организовать быструю, но выверенную атаку.
На 70-й минуте Испания заработала право пробить пенальти, однако форвард Дженифер Эрмосо не воспользовалась своей возможностью.
В оставшееся время номинальные хозяйки смогли вновь захватить инициативу, спокойно доведя матч до своей победы.
Статистика матча Испания - Англия финала женского чемпионата мира
Испания - Англия 1:0
Гол: Ольга Кармона Гарсия, 29
Ожидаемые голы (xG): 1.96 - 0.40
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 12 - 7
Удары в створ: 5 - 3
Атаки: 101 - 90
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!