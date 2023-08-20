Испания - Англия 1:0: результат матча финала женского ЧМ-2023 20.08.2023

В решающем матче были повержены англичанки.

В воскресенье, 20 августа, состоялся финал женского чемпионата мира-2023, в котором сборная Испании встречалась с Англией.

С первых минут игру под свой контроль забрали испанки. Они не просто держали у себя мяч, а постоянно обостряли и искали возможность забить. На 29-й минуте игры оборона англичанок допустила ошибку, дав Ольге Кармоне Гарсии отличиться.

Уже во второй половине матча испанки не контролировали игру. Мяч переходил от одной стороны к другой, пытаясь организовать быструю, но выверенную атаку.

На 70-й минуте Испания заработала право пробить пенальти, однако форвард Дженифер Эрмосо не воспользовалась своей возможностью.

В оставшееся время номинальные хозяйки смогли вновь захватить инициативу, спокойно доведя матч до своей победы.

Статистика матча Испания - Англия финала женского чемпионата мира

Испания - Англия 1:0

Гол: Ольга Кармона Гарсия, 29

Ожидаемые голы (xG): 1.96 - 0.40

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 12 - 7

Удары в створ: 5 - 3

Атаки: 101 - 90

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