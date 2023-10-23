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Шахтер разорвал контракт с игроком, который сбежал на болота

Александр Роспутько более не числится в клубе.
Сегодня, 10:42
Александр Роспутько / fcshakhtar.com
Александр Роспутько / fcshakhtar.com

Донецкий Шахтер официально объявил, что разрывает контракт с Александром Роспутько.

Напомним, Роспутько не вернулся в Украину после выездного матча юношеской лиги УЕФА против Антверпена в Бельгии. 

Позднее выяснилось, что игрок сбежал в росию, где попросил политического убежища. "Горняки" ситуаци не комментировали, однако подтвердили вышеизложенные факты.

И только сейчас клуб решил окончательно разорвать контракт с Роспутько "в связи с невозвращением в расположение команды и фактическим отказом от выполнения обязанностей по контракту".

Ранее также Михаил Мудрик прокомментировал свой гол в ворота Арсенала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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