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Чеферин: Италия должна пройти на Евро-2024, иначе это будет катастрофа

Президент УЕФА позволил себе неоднозначное заявление за месяц до решающих матчей отбора на чемпионат Европы.
Сегодня, 14:20
Александр Чеферин / Getty Images
Александр Чеферин / Getty Images

В рамках квалификации на чемпионат Европы-2024 Украина борется за путевку на турнир с Италией и должна будет сыграть с ней в очном матче в конце ноября.

Президент УЕФА Александр Чеферин позволил себе довольно неоднозначное заявление касаемо борьбы за попадание на Евро в группе H. Функционер заявил, что "Скуадра Адзурри" обязана поехать на турнир.

"Италия должна квалифицироваться на Евро-2024, иначе это будет катастрофа. Итальянская сборная слишком важна, но я думаю, что она выиграет у Украины, - приводит слова Чеферина ТuттоМегсатоԜеЬ со ссылкой на LaPresse.

Отметим, что у коллектива Лучано Спалетти на данный момент на три очка больше, но и на одну игру больше.

Матч Украина - Италия состоится в Леверкузене, 20 ноября, в 21:45 по Киеву. Ранее сообщалось, что поединок пройдет при частично закрытых трибунах.

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