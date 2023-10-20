iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Матч Украина - Италия пройдет при частично пустых трибунах

УЕФА лишь частично удовлетворил апелляцию УАФ.
Вчера, 22:21
Сборная Украины / uaf.com.ua
Сборная Украины / uaf.com.ua

Апелляционный орган УЕФА частично удовлетворил апелляцию УАФ по поводу штрафов после сентябрських матчей против Англии и Италии.

Напомним, что УЕФА постановил оштрафовать УАФ на 20 тысяч евро за поведение болельщиков, однако ассоциация подала апелляцию, которую частично удовлетворили. 

Общую сумму штрафа сократили до 15 тысяч евро, ссудя входят штрафы за использование пиротехники и блокирование проходов.

Также УАФ обязан закрыть одну из трибун минимум на 5 тысяч мест на следующем домашнем или условно домашнем поединке. То есть, на предстоящей игре против Италии. Также фдереации запрещено продавать билеты на следующий выездной матч нашей сборной.

Ранее, напомним, Кривбасс сохранил лидерство в УПЛ благодаря победе над Металлистом 1925.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Севилья стала лидером по количеству травм осенью в Ла Лиге Севилья стала лидером по количеству травм осенью в Ла Лиге
Экс-тренер Марселя обвинил фанатов клуба в своей отставке Экс-тренер Марселя обвинил фанатов клуба в своей отставке
The International: Spirit в долгой и нервной серии обыграли Virtus.pro The International: Spirit в долгой и нервной серии обыграли Virtus.pro
Женская Лига чемпионов-2023/24: состоялась жеребьевка группового этапа Женская Лига чемпионов-2023/24: состоялась жеребьевка группового этапа
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа00:47
Севилья стала лидером по количеству травм осенью в Ла Лиге
Европа00:10
Экс-тренер Марселя обвинил фанатов клуба в своей отставке
Вчера, 23:55
Киберспорт23:55
The International: Spirit в долгой и нервной серии обыграли Virtus.pro
Европа23:41
Женская Лига чемпионов-2023/24: состоялась жеребьевка группового этапа
Европа23:26
Капитан клуба АПЛ подтвердил, что не может играть за сборную Украины
Формула 123:02
Андретти: У нас есть право быть здесь – на стартовой решетке
Другие страны22:39
ФИФА запретила сборной Палестины играть свои матчи в Алжире
Евро-202422:21
Матч Украина - Италия пройдет при частично пустых трибунах
Европа21:51
Бенфика без Трубина легко прошла в следующий этап Кубка Португалии
Формула 121:41
Гран-при США: Первая практика: Ферстаппен возглавил зачет, с трудом опередив Леклера и Хэмилтона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK