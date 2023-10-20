Матч Украина - Италия пройдет при частично пустых трибунах

Апелляционный орган УЕФА частично удовлетворил апелляцию УАФ по поводу штрафов после сентябрських матчей против Англии и Италии.

Напомним, что УЕФА постановил оштрафовать УАФ на 20 тысяч евро за поведение болельщиков, однако ассоциация подала апелляцию, которую частично удовлетворили.

Общую сумму штрафа сократили до 15 тысяч евро, ссудя входят штрафы за использование пиротехники и блокирование проходов.

Также УАФ обязан закрыть одну из трибун минимум на 5 тысяч мест на следующем домашнем или условно домашнем поединке. То есть, на предстоящей игре против Италии. Также фдереации запрещено продавать билеты на следующий выездной матч нашей сборной.

Ранее, напомним, Кривбасс сохранил лидерство в УПЛ благодаря победе над Металлистом 1925.

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