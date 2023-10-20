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Металлист 1925 - Кривбасс:результат матча

Подопечные Вернидуба не испытали никаких сложностей.
Сегодня, 21:16
Металлист 1925 - Кривбасс / upl.ua
Металлист 1925 - Кривбасс / upl.ua

В птяницу, 20 октября, Металлист 1925 принимал дома Кривбасс.

Гости сразу же показали, что не зря возглавили таблицу, Задерака открыл счет уже на третьей минуте матча. На следующие полчаса игра успокоилась, пока Кривбасс не удвиол преимущество, отличился Кожушко. Гости сразу же попробовали забить еще, но нарвались на контратаку и ответный гол, Вачиберадзе без труда обыграл голкипера.

Во втором тайме темп стал куда ниже, команды играли в основном в центре поля, харьковчане уверенно держали мяч, но не могли придумать, как доставить его к воротам. И в итоге тоже пропустили контратаку, в результате которой Задерака установил окончательный счет в матче.

Статистика матча чемпионата Украины Металлист 1925 - Кривбасс 

Металлист 1925 - Кривбасс 1:3
Голы: Вачиберадзе, 39 - Задерака, 3, 68, Кожушко, 32

Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 7 - 17
Удары в створ: 2 - 8
Угловые: 1 - 11
Фолы: 7 - 21
Атаки: 80 - 60

Металлист 1925: Сидоренко - Жичиков, Е.Ткачук, Безуглый, Фарина (Капинус, 79) - Габелок, Вачиберадзе, Мартынюк (Юсов, 59) - Русин (Ари Моура, 79), Дмитренко (Бичек, 59), Борячук (Сидоров, 59)

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго - Кузык (По, 53), Бизимана (Семотюк, 46), Татарков (Гончарук, 92), Задерака (Близниченко, 92) - Кожушко (Принс, 84), Дебелко

Предупреждения: Борячук, 25, Дмитренко, 42 - Бизимана, 45+1, Стецков, 90

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс Металлист 1925

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