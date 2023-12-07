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Прокуратура запросила дисквалификацию Погба за допинг на 4 года

Карьера француза находится под вопросом.
Сегодня, 14:49
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Хавбек Ювентуса Поль Погба может быть дисквалифицирован на длительный срок. Об этом сообщает издание Sky Sport.

Антидопинговая прокуратура запросила четырехлетнюю дисквалификацию для 30-летнего французского футболиста.

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В августе полузащитник провалил первую попытку сдать тест на запрещенные вещества для спорта, ввиду чего запросил новую пробу, которая также показала положительный результат.

Напомним, Погба вернулся в Ювентус летом 2022 года, перейдя из Манчестер Юнайтед в статусе свободного агента. Однако за это время он принял участие лишь в 12 матчах итальянского клуба.

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