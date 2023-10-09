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Выживание на минималку: Стала известна новая зарплата Погба в Ювентусе

Француз подвергся санкциям от клуба.
Сегодня, 20:20
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Стала известна новая зарплата хавбека Ювентуса Поля Погба. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Туринцы уведомили футболиста, что на время отстранения его от матчей за команду, он будет получать вместо 8 млн евро в год лишь минимальную зарплату - 2 тысячи евро в месяц.

Читай также: Ювентус запретил Погба посещать тренировочную базу и контактировать с работниками клуба

"Старая синьора" примет решение касаемо Погба лишь после вынесения официального приговора. В случае дисквалификации игрока клуб будет вправе расторгнуть контракт или даже подать в суд на возмещении ущерба.

Напомним, в августе французский футболист провалил первую попытку сдать тест на запрещенные вещества для спорта, ввиду чего запросил новую пробу. Итог ее был аналогичным.

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Выживание на минималку: Стала известна новая зарплата Погба в Ювентусе
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