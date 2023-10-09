Выживание на минималку: Стала известна новая зарплата Погба в Ювентусе

Стала известна новая зарплата хавбека Ювентуса Поля Погба. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Туринцы уведомили футболиста, что на время отстранения его от матчей за команду, он будет получать вместо 8 млн евро в год лишь минимальную зарплату - 2 тысячи евро в месяц.

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"Старая синьора" примет решение касаемо Погба лишь после вынесения официального приговора. В случае дисквалификации игрока клуб будет вправе расторгнуть контракт или даже подать в суд на возмещении ущерба.

Напомним, в августе французский футболист провалил первую попытку сдать тест на запрещенные вещества для спорта, ввиду чего запросил новую пробу. Итог ее был аналогичным.

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