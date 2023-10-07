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Ювентус запретил Погба посещать тренировочную базу и контактировать с работниками клуба

"Старая синьора" старается максимально дистанцироваться от проблемного игрока.
Сегодня, 13:39
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

В пятницу, 6 октября, стали известны результаты повторного допинг-теста Поля Погба.

К сожалению для 30-летнего француза, и в этой пробе был найден повышенный уровень тестостерона, а потому теперь будет определяться срок дисквалификации футболиста.

Тем временем, Ювентус решил дистанцироваться от игрока, у которого возникли проблемы.

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на французское издание L`Equipe, туринцы запретили Погба посещать тренировочную базу. При этом он также не может контактировать ни с одним из работников клуба.

Стоит отметить, что "старая синьора" ищет возможность разорвать контракт с хавбеком, что может сэкономить клубу примерно 30 миллионов евро.

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Напомним, что Поль Погба вернулся в Ювентус летом 2022 года, перейдя из Манчестер Юнайтед в статусе свободного агента. Однако за это время он принял участие лишь в 12 матчах итальянского клуба.

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