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Погба снова провалил тест на допинг

Француз может получить бан на участие в матчах.
Сегодня, 16:50
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Хавбек Ювентуса Поль Погба сдал вторую допинг-пробу, которая снова оказалась положительной. Об этом сообщает издание Sky.

В августе французский футболист провалил первую попытку сдать тест на запрещенные вещества для спорта, ввиду чего запросил новую пробу. Итог ее был аналогичным.

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Таким образом, у Ювентуса есть возможность расторжения договора с Погба, который рассчитан до 2026 года. Клуб сможет сэкономить на зарплате футболиста около 30 млн евро.

Кроме того, полузащитник может отделаться смягченным наказанием, все зависит лишь от срока его бана. Поль может вместо условных двух лет пропустить лишь один год.

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