Грэм Сунесс, ставший за шесть лет игровой карьеры легендой Ливерпуля, вновь обрушился с критикой на Поля Погба.

В то время, как 30-летний француз переживает не лучшее время в своей карьере, рискуя быть дисквалифицированным на несколько лет за допинг, Сунесс принял это ккк отличную возможность снова высказать все, что он думает о хавбеке Ювентуса и сборной Франции.

"Он чрезвычайно талантливый молодой человек. Он должен быть одним из лучших полузащитников в мире, но он ленив", — цитирует Сунесса The Athletic.

"Помните, как он бил пенальти?. Это он хотел стать звездой шоу на тот период времени. Если он ленив в матчах, он будет ленив и на тренировках".

У многих болельщиков сложилось впечатление, что критика Сунесса в адрес Погба была несправедливой. Но когда его спросили, думал ли он когда-нибудь об этом, он дал однозначный ответ.

"Ни на секунду, нет, он ленивый му*ак", — заявил Сунесс.

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Стоит отметить, что Поль Погба постоянно попадал под критику Грэма Сунесса во время выступлений за Манчестер Юнайтед. Это же продолжается и сейчас.

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