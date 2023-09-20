Чурко: Для Зари главное - выжать максимум в номинально домашних матчах и выйти из группы

В четверг, 21 сентября, луганская Заря начнет свой путь по групповому этапу Лиги конференций матчем против бельгийского Гента.

Хавбек "черно-белых" Вячеслав Чурко в интервью для УПЛ ТВ рассказал о задачах клуба на этот этап турнира, а также обсудил соперников.

"Не скажу, что в нашей группе собрались топ-клубы. Считаю Гент фаворитом группы. Мы принимаем их в первом матче и уже потихоньку готовимся к ним, изучаем в какой тактике они играют. Можно предположить, что они дадут играть в футбол и сами будут играть", - сказал Чурко.

"Однозначно не будет легких матчей. Исландский Брейдаблик может стать сюрпризом. С ними, возможно, где-то придется терпеть. Бойцовские качества могут выйти на первый план. Плюс мы играем второй тур у них на выезде, климат может сыграть свою роль, плюс нас будет ждать трудная дорога".

Читай также: Футбол сегодня: Лига чемпионов вернулась - матч Баварии и Юнайтед, игра Реала и дебют Трубина

"Нам самое главное в номинально домашних матчах постараться выжать максимум. И стремиться выйти из группы. Наша задача именно такая".

Напомним, что стартовый свисток поединка между Зарей и Гентом запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!