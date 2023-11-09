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Фирмино рассказал о непростых взаимоотношениях Салаха и Мане

Бразилец поделился деталями общения двух звезд.
Сегодня, 19:21
Мане и Салах / Getty Images
Мане и Салах / Getty Images

Нападающий Аль-Ахли Роберто Фирмино рассказал про отношения между Мохамедом Салахом и Садио Мане. 

"Для многих эта размолвка была первой, для кого-то – первой и последней. Но я знал, что это назревало еще в прошлом сезоне, 2018/19. Моя инстинктивная реакция и мой долг заключались в том, чтобы разрядить обстановку, потушить пламя водой, а не бензином.

Я очень хорошо знал этих ребят, возможно, лучше кого-либо еще. Я был на поле рядом с ними, видел их взгляды, гримасы, язык тела, недовольство, видел, когда один злился на другого. Я это чувствовал. Я был связующим звеном между ними в линии атаки и пожарным в такие моменты".

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"Они никогда не были лучшими друзьями, каждый держался сам по себе. Редко можно было увидеть, как они общаются, и я не уверен, что это связано с соперничеством Египта и Сенегала в африканских соревнованиях.

При этом они никогда не разрывали отношения, не переставали общаться. Они всегда действовали максимально профессионально", – приводит слова из книги Фирмино издание Metro.

Напомним, Мане покинул Ливерпуль летом 2022 года, а Роберто ушел из команды через год.

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