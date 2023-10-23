Ярмоленко, Салах и Мбаппе: кто может стать лучшим бомбардиром в истории сборной

За последние годы во многих национальных командах сменились обладатели так сказать титула лучшего бомбардира в истории - Криштиану Роналду в Португалии, Лео Месси в Аргентине, Неймар в Бразилии, Гарри Кейн в Англии, Ромелу Лукаку в Бельгии.

ISPORT решил рассмотреть, кто еще имеет довольно неплохие шансы повторить достижения перечисленных игроков.

Андрей Ярмоленко (Украина)

Нынешний рекордсмен : Андрей Шевченко (48 голов)

: Андрей Шевченко (48 голов) Сколько осталось до рекорда: 3 гола

В свое время именно Андрей Николаевич Ярмоленко перенял №7 у Андрея Николаевича Шевченко, а теперь близок к тому, чтобы побить славный рекорд обладателя Золотого мяча по количеству голов за сборную.

Сделать это будет не так и просто из-за травмы, которую Ярмоленко получил недавно и теперь не понятно, когда он вернется и сможет ли сыграть за сборную вообще.

Мо Салах (Египет)

Нынешний рекордсмен: Хоссам Хассан (68 голов)

Хоссам Хассан (68 голов) Сколько осталось до рекорда: 18 голов

Салах стал иконой всей своей страны на футбольном поле и за его пределами. Однако рекорд по результативности принадлежит не ему, а именитому Хоссаму Хассану, который вошел в десятку лучших футболистов Африки за прошлый век.

Мо сейчас 31 год и у него есть в запасе несколько лет, чтобы добраться до величайшего игрока и возглавить очередной рейтинг с рекордом. Посмотрим, ведь 18 голов забить не просто, но шансы у Салаха есть.

Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн (Франция)

Нынешний рекордсмен : Оливье Жиру (54 гола)

: Оливье Жиру (54 гола) Сколько осталось до рекорда: для Килиана 12, для Антуана 11

Уникальный случай в нашем рейтинге, когда еще действующий футболист возглавляет список самых забивных игроков. Жиру - топ-форвард, что доказывает и сейчас, несмотря на свой возраст (37 лет) и стилистику игры.

Нет сомнений, что Оливье, который недавно побил рекорд Платини, уступит первенство другому соотечественнику. Из действующих игроков его преследуют Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн. Именно лидер ПСЖ должен стать тем, кто опередит Жиру, учитывая возраст, обязанности и влияние на поле. Что касается Антуана, то он вполне может обойти Оливье, но сделать это будет весьма трудно.

Мемфис Депай (Нидерланды)

Нынешний рекордсмен : Робин ван Перси (50 голов)

: Робин ван Перси (50 голов) Сколько осталось до рекорда: 7 голов

"Летучий голландец" легендарный форвард сборной Нидерландов, но его рекорд вскоре может быть побит. Депай тот футболист, который преследует своего соотечественника. Да, Мемфис не такой яркий нападающий, но результативен и на его стороне возраст - 29 лет. В среднем он забивает в каждых двух играх, так что через годик или чуть больше футболист Атлетико возглавит список лучших бомбардиров.

Эрлинг Холанд (Норвегия)

Нынешний рекордсмен : Йорген Юве (33 гола)

: Йорген Юве (33 гола) Сколько осталось до рекорда: 7 голов

Самый легкий прогноз, который можно сделать. Холанд точно станет лучшим бомбардиром в истории Норвегии, обойдя показатель Йоргена Юве. Вопрос лишь в том, через сколько игр Эрлинг сделает, учитывая его результативность - почти гол за игру в сборной.

Алмоэз Али (Катар)

Нынешний рекордсмен : Мансур Муфта и Алмоэз Али (42 гола)

: Мансур Муфта и Алмоэз Али (42 гола) Сколько осталось до рекорда: 1 гол

Забавно, что Али имеет точное такое же количество голов, как его предшественник Мансур Муфта. Разница лишь в том, что Алмоэз просто обязан стать лучшим - ему 27 лет, лидер сборной и любимец катарского футбола.



Не скоро, но возможно

Хвича Кварацхелия (Грузия)

Нынешний рекордсмен : Шота Арвеладзе (26 голов)

: Шота Арвеладзе (26 голов) Сколько осталось до рекорда: 15 голов

Забегая наперед и оценивая шансы Хвичи, который раскрылся в Наполи, то он способен стать главным бомбардиром Грузии. Рекордом обладает Шота Арвеладзе, но Кварацхелия сейчас лидер сборной.

Учитывая результативность, которая сейчас у Хвичи немного выше, чем у Арвеладзе (почти гол за два матча), то через несколько лет Кварацхелия должен стать лучшим. Конечно, на это может повлиять несколько факторов: как будет играть грузин, где он будет, но верится, что Грузия получит нового лучшего бомбардира.

Кристиан Пулишич (США)

Нынешний рекордсмен: Клинт Демпси и Лэндон Донован (57 голов)

Клинт Демпси и Лэндон Донован (57 голов) Сколько осталось до рекорда: 30 голов

Американец, перешедший в Милан текущим летом, любимец публики. Несколько лет назад он считался игроком, который может стать новой мировой звездой, но в Челси его развитие приостановилось и теперь он просто добротный футболист.

Рекорд результативности? Выполнить будет очень трудно, хоть Кристиану 25 лет. Сейчас на его счету 28 голов, а нужно забить 30. Кажется, что это нереально, но вдруг лет через пять он побьет рекорд, а ISPORT скажет, что мы верили в него.

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