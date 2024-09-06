Салах не хочет переезжать в Саудовскую Аравию из-за Мане

Египтянин предпочитает продлить контракт с Ливерпулем, а не повторять путь своего бывшего одноклубника.

У звезды Ливерпуля Мохамеда Салаха остался всего год по действующему контракту с клубом. И пока что неизвестно, останется ли он в составе мерсисайдцев или нет.

Однако известно одно: Салах не хочет переезжать в Саудовскую Аравию. Он даже предпочитает продлить контракт с "красными".

Как сообщает Daily Mirror, причиной отсутствия желания переезжать туда стали неудачные выступление экс-вингера Ливерпуля Садио Мане.

Мане присоединился к Ан-Насру летом 2023 года, перейдя из Баварии за 30 миллионов евро. С того момента он принял участие в 50 матчах саудовского клуба, в которых отметился 19 голами и 13 ассистами.

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Год назад Салах мог перейти в Аль-Иттихад, который предлагал Ливерпулю 100 миллионов фунтов за 32-летнего египтянина.

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