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Реал планирует подписать забивного форварда сборной Швеции

Форвард португальского Спортинга может сменить клубную прописку.
Сегодня, 12:55
Виктор Декереш / Getty Images
Виктор Декереш / Getty Images

Работа скаутов мадридского Реала продолжается даже тогда, когда трансферное окно в топ-лигах Европы закрыто. Королевский клуб проявляет предметный интерес к шведскому форварду Виктору Декерешу.

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Как сообщает испанское издание Fichajes.net, мадридцы трансфер 25-летнего футболиста при правильных обстоятельствах может состояться в одно из следующих трансферных окон.

Стоит отметить, что сегодня Декереш выступает за португальский Спортинг. В составе португальского гранда Виктор провел 55 матчей, отличившись 50 забитыми мячами и 18 голевыми передачами.

Напомним, в нынешнем сезоне Реал провел 4 игры в испанской Примере. Подопечные Карло Анчелотти набрали 8 турнирных пунктов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Реал Виктор Декереш

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