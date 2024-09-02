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Один из игроков Реала выбыл на длительный срок

Дани Себальос пропустит около двух месяцев.
Сегодня, 13:59
Дани Себальос / Getty Images
Дани Себальос / Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Дани Себальос остался на длительный срок без футбола.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, у Себальоса диагностировали растяжение связок голеностопного сустава. Хавбек получил травму в матче против Бетиса.

Таким образом, испанец должен пропустить от 6 до 8 недель, то есть, вернется на поле он примерно в конце октября/в начале ноября.

Отметим, что ранее сообщалось, что легенда Реала нашел новый клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал

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