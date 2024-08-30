Легенда Реала и сборной Испании нашел новый клуб

Именитый испанский центрбек Серхио Рамос нашел для себя новый клуб.

Как сообщает журналист Саша Тавольери, 38-летний защитник перейдет в Аль-Орубу. Детали контракта неизвестны.

Рамос присоединится к новичку саудовской Про-Лиги на правах свободного агента. Его последним коллективом была Севилья.

В прошлой кампании Серхио провел 37 поединков, забив 7 голов и отдав 1 результативную передачу.

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