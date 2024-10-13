Голкипер Манчестер Сити назвал своего фаворита на Золотой мяч - бразилец поддержал своего соотечественника
Едерсон считает, что Винисиус должен забрать награду.
Бразильский голкипер Манчестер Сити Эдерсон считает, что вингер Реала Винисиус Жуниор больше всего заслуживает получить Золотой мяч.
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"Золотой мяч? Надеюсь, Винисиус Жуниор выиграет его. Он заслужил его всего, что сделал в прошлом сезоне", - заявил Эдерсон.
Стоит отметить, что церемония вручения Золотого мяча состоится в Париже 28 октября.
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