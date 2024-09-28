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Анчелотти поддержал одного из своих подопечных в борьбе за Золотой Мяч-2024

Итальянский специалист уверен, что индивидуальную награду должен выиграть Винисиус Жуниор.
Сегодня, 16:37

Рулевой мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о борьбе за Золотой Мяч-2024.

По словам итальянца, главный индивидуальный приз в футболе должен выиграть Винисиус Жуниор.

"По моему мнению, Винисиус действительно должен выиграть Золотой Мяч в этом году из-за того, как он играл в прошлой кампании. Особенно его выступления в Лиге чемпионов очень выделялись.

Я уверен, что он получит эту награду. Если этого не произойдет, то мы продолжим работать в этом направлении, и в будущем, он все же получит этот приз", - сказал Карло.

Напомним, Isport.ua совместно с Football.ua провел опрос украинских журналистов относительно обладателя Золотого Мяча-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч Карло Анчелотти Винисиус Жуниор

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