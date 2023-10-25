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Мане стал владельцем французского клуба

Садио решил вложить заработаные деньги в команду из четвертого дивизиона.
25 октября, 17:54
Садио Мане / Ан-Наср
Садио Мане / Ан-Наср

Сенегальский вингер Садио Мане присоединился к числу футболистов, которые полностью или частично владеют футбольными клубами.

Как сообщает издание 13footballC, игрок Ан-Насра приобрел клуб из 4 дивизиона Франции Бурже Фут 18.

Мане купил контрольный пакет акций команды. Об этом сообщила власть французской комунны.

Отметим, что Бурже Фут 18 идет на 13 месте в Группе Б четвертого французского дивизиона, набрав всего 4 очка в семи матчах.

Напомним, что ранее хавбек Арсенала основал собственную футбольную команду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция Садио Мане

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