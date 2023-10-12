iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хавбек клуба АПЛ основал собственную футбольную команду

Над названием Мохаммед Эльнени долго не думал.
Сегодня, 18:30
Мохаммед Эльнени / Getty Images
Мохаммед Эльнени / Getty Images

Хавбек лондонского Арсенала Мохаммед Эльнени объявил о создании собственной футбольной команде.

По словам Эльнени, команда, которая названа в честь него будет заниматься поиском талантливых игроков в возрасте от 16 до 25 лет, давая им шанс проявить себя в профессиональном футболе.

Читай также: Экс-футболист Арсенала может возглавить клуб МЛС

"Представляю футбольный клуб Эльнени - где талант встречается с возможностями! Я рад объявить о создании футбольного клуба Эльнени - динамичного и инклюзивного спортивного сообщества, нацеленного на воспитание молодых талантов в возрасте от 16 до 25 лет. Увлекаясь красивой игрой и стремясь к развитию будущих звезд, Эльнени ФК станет площадкой, где мечты становятся реальностью.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, ведь мы предоставляем высококлассные тренерские услуги, благоприятную атмосферу и уникальные возможности для формирования вашей футбольной карьеры. Будь вы восходящей звездой или начинающим спортсменом, Эльнени ФК - это место, где нужно быть", - написал египтянин в своем Instagram.

Cтоит отметить, что клуб будет базироваться не на родине футболиста в Египте, а в Лондоне, где сейчас проживает футболист.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал АПЛ

Статьи по теме

Экс-футболист Арсенала может возглавить клуб МЛС Экс-футболист Арсенала может возглавить клуб МЛС
Тренерские отставки сезона-2023/24: В Бундеслиге уволили первого тренера Тренерские отставки сезона-2023/24: В Бундеслиге уволили первого тренера
"Просит переигровку": Мэддисон подколол Александер-Арнольда, напомнив про скандальный матч Тоттенхэм - Ливерпуль "Просит переигровку": Мэддисон подколол Александер-Арнольда, напомнив про скандальный матч Тоттенхэм - Ливерпуль
Вест Хэм на последних минутах спасся от домашнего поражения Ньюкаслу Вест Хэм на последних минутах спасся от домашнего поражения Ньюкаслу
Помочь журналистам

Видео

Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира
Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа18:55
Русин рассказал о своей главной проблеме в Сандерленде
Олимпийские игры18:51
В МОК рассказали, когда примут решение по допуску росиян на Олимпиаду
Европа18:30
Хавбек клуба АПЛ основал собственную футбольную команду
Европа18:14
Суд выдал ордер на арест бывшего игрока Ливерпуля
Европа17:59
Экс-футболист Арсенала может возглавить клуб МЛС
Европа17:46
Экс-игрок Баварии мог оказаться в росийском чемпионате
Европа17:35
"Ох уж это новое поколение": игрок сборной Португалии изящно потроллил Роналду
Европа17:30
Ван Дейк не готов отказаться от части зарплаты ради разгрузки календаря
Европа17:23
Реал согласовал новый контракт с одним из лидеров клуба
Олимпийские игры16:55
МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета россии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK