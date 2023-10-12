Хавбек клуба АПЛ основал собственную футбольную команду

Хавбек лондонского Арсенала Мохаммед Эльнени объявил о создании собственной футбольной команде.

По словам Эльнени, команда, которая названа в честь него будет заниматься поиском талантливых игроков в возрасте от 16 до 25 лет, давая им шанс проявить себя в профессиональном футболе.

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"Представляю футбольный клуб Эльнени - где талант встречается с возможностями! Я рад объявить о создании футбольного клуба Эльнени - динамичного и инклюзивного спортивного сообщества, нацеленного на воспитание молодых талантов в возрасте от 16 до 25 лет. Увлекаясь красивой игрой и стремясь к развитию будущих звезд, Эльнени ФК станет площадкой, где мечты становятся реальностью.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, ведь мы предоставляем высококлассные тренерские услуги, благоприятную атмосферу и уникальные возможности для формирования вашей футбольной карьеры. Будь вы восходящей звездой или начинающим спортсменом, Эльнени ФК - это место, где нужно быть", - написал египтянин в своем Instagram.

Cтоит отметить, что клуб будет базироваться не на родине футболиста в Египте, а в Лондоне, где сейчас проживает футболист.

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