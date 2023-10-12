Экс-футболист Арсенала может возглавить клуб МЛС

Бывший футболист Арсенала Джек Уилшер может получить первую тренерскую работу во взрослом футболе.

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, в приглашении английского специалиста заинтересован Колорадо Рэпидс, который провел переговоры с Джеком и впечатлен этим разговором. Потенциальные детали сделки неизвестны.

Читай также: "Бавария, Арсенал, Парма": Шовковский назвал клубы, в которые мог перейти

Сейчас Уилшер возглавляет команду Арсенала до 18 лет, которую вывел в финал юниорского кубка Англии в сезоне-2022/23. Орнштейн отмечает, что 31-летний англичанин заинтересован в работе на уровне взрослых команд.

Стоит сказать, что Колорадо Рэпидс и Арсеналом владеет одна и та же компания Kroenke Sports & Management, принадлежащая Стэну Кронке и его сыну Джошу Кронке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!