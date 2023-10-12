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Экс-футболист Арсенала может возглавить клуб МЛС

Колорадо Рэпидс хочет пригласить на пост главного тренера Джека Уилшера.
Сегодня, 17:59
Джек Уилшер / Getty Images
Джек Уилшер / Getty Images

Бывший футболист Арсенала Джек Уилшер может получить первую тренерскую работу во взрослом футболе.

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, в приглашении английского специалиста заинтересован Колорадо Рэпидс, который провел переговоры с Джеком и впечатлен этим разговором. Потенциальные детали сделки неизвестны.

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Сейчас Уилшер возглавляет команду Арсенала до 18 лет, которую вывел в финал юниорского кубка Англии в сезоне-2022/23. Орнштейн отмечает,  что 31-летний англичанин заинтересован в работе на уровне взрослых команд.

Стоит сказать, что Колорадо Рэпидс и Арсеналом владеет одна и та же компания Kroenke Sports & Management, принадлежащая Стэну Кронке и его сыну Джошу Кронке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Джек Уилшер

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