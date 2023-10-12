"Бавария, Арсенал, Парма": Шовковский назвал клубы, в которые мог перейти

Бывший вратарь Динамо Александр Шовковский поделился воспоминаниями о своей игровой карьеры.

По словам украинца, были слухи об интересе европейских грандов.

Читай также: Динамо может возобновить интерес к защитнику румынского клуба - источник

"Предложения были на уровне сплетен. Было много разговоров (Парма, Валенсия, Бавария, Арсенал), но я всегда был счастлив на своем месте", - написал Шовковский в Instagram.

Шовковский выступал за Динамо с 1993 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо подтвердил интерес со стороны Торино.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!