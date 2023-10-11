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Динамо может возобновить интерес к защитнику румынского клуба - источник

Стороны зимой договорились о трансфере, а игрок согласился на переход, но помешала травма.
Сегодня, 10:48
Мариан Худжа / Prosport.ro
Мариан Худжа / Prosport.ro

Киевское Динамо может вернуться к идее подписания защитника румынского Петролула Мариана Худжи.

В начале 2023 года инициатором приобретения 24-летнего футболиста был главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу, но трансфер сорвался из-за тяжелой травмы игрока.

Минувшей зимой киевский и плоештинский клубы согласовали переход Худжи за 800 тысяч евро плюс процент от будущей продажи. Сам центрбек также был готов на переезд в Украину, но во время тренировочного сбора получил разрыв крестообразных связок.

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После длительного восстановления игрок вернулся в строй в конце сентября и пока провел только один матч в Кубке Румынии в нынешнем сезоне.

Предполагается, что Динамо может возобновить интерес к защитнику, если тот сумеет вернуть прежние кондиции, сообщает Orange Sport.

Худжа, который имеет португальское гражданство и румынское происхождение, выступает за Петролул с 2020 года и провел в составе команды 63 матча, отличившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что главный талант Динамо подписал новый контракт с клубом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Динамо Киев

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