Главный талант Динамо подписал новый контракт с клубом
Владимир Бражко будет играть за столичный гранд.
Динамо официально объявило о подписании нового соглашения о сотрудничестве с полузащитником команды Владимиром Бражко.
Стороны подписали контракт до лета 2028 года. Прошлое соглашение действовало до лета 2027 года.
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Бражко является воспитанником Динамо. Прошлый сезон на правах аренды он отыграл в Заре.
В текущем сезоне Владимир сыграл 10 игр за Динамо, в которых забил 3 гола и выполнил одну голевую передачу.
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Источник: ФК Динамо Киев