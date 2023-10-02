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Главный талант Динамо подписал новый контракт с клубом

Владимир Бражко будет играть за столичный гранд.
Сегодня, 18:34
Владимир Бражко / ФК Динамо Киев
Владимир Бражко / ФК Динамо Киев

Динамо официально объявило о подписании нового соглашения о сотрудничестве с полузащитником команды Владимиром Бражко.

Стороны подписали контракт до лета 2028 года. Прошлое соглашение действовало до лета 2027 года.

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Бражко является воспитанником Динамо. Прошлый сезон на правах аренды он отыграл в Заре.

В текущем сезоне Владимир сыграл 10 игр за Динамо, в которых забил 3 гола и выполнил одну голевую передачу.

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Источник: ФК Динамо Киев
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Бражко

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