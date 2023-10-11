Полузащитник Динамо подтвердил интерес со стороны Торино

Футболист Динамо Владимир Бражко рассказал о сорванном летом его трансфере в Торино.

По словам украинца, переговоры были, но они не закончились успехом.

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"Я удивился. Мне позвонил агент и сказал, что Торино интересуется мной. Потом поступило первое предложение – отказали. Второе было. А после этого уже было затишье, все.

После заинтересованности со стороны Торино за мной будут еще больше следить. Может, получится какой-то и лучше клуб. Надо показывать себя на поле, все будет как будет", - рассказал Бражко в интервью Football Hub.

Напомним, Динамо отклонило предложение Торино в 4 млн евро + бонусы за Бражко.

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