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Алиев: Игроки Динамо U-19 унизили и Суркиса, и клуб

Экс-звезда киевлян осудил игроков, которые отправились в ночной клуб во время комендантского часа.
Вчера, 22:50
Александр Алиев
Александр Алиев

Бывший футболист Динамо Александр Алиев прокомментировал инцидент, когда три игрока столичного клуба посетили караоке-бара Boho Safari во время комендантского часа.

По словам Алиева, юные футболисты подставили "бело-синих", за что будут сильно наказаны.

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"Я категорически не поддерживаю, что молодежь отдыхает и веселится во время войны, да еще и в ночных клубах. Я понимаю, что можно выпить и посидеть, если на следующий день выходной, но сделайте это в квартире или ресторане.

Я сейчас вернулся с фронта и вижу, как пацаны сидят в подвалах и окопах. Они защищают честь своей страны. Молодежь, которая ходит и веселится в это время, должна вспомнить, что у нас идет война. Да, расслабляться надо, мы не работы, но делать это нужно с умом, не у всех на глазах и не нарушая комендантский час.

Я бы их отправил на фронт, пусть посмотрят, в каких условиях находятся наши военнослужащие. То же касается депутатов. Пусть на фронте попытаются «бороться» с call-центрами. Наши военные – настоящие мужики, которые в непростых условиях воюют и переживают за нашу страну и украинцев.

Зная Игоря Михайловича Суркиса, я уверен, он уже принял верное решение. Он отлично знает, когда и где находятся его футболисты. Они унизили и президента, и Динамо. Думаю, Михалыч накажет этих игроков.

А если мне удастся их увидеть, я объясню им, что такое война, могу и видео показать. Это будет для всех урок. Я считаю, что всех чертей, которые были в «Бохо», не только футболистов, нужно отправить на войну, чтобы они не радовались и не веселились. Они, вероятно, думают, что в Киеве война закончилась. Нет, она идет по всей стране", - приводит слова Алиева Sport-Express.

Ранее Алиев рассказал подробности состояния Милевского.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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