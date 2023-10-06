"Хотелось, но пока не могу": Игрок Полесья Усик - о желании выйти на матч против Динамо

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, заключивший футбольный контракт с Полесьем, поделился впечатлениями от победы житомирской команды над Динамо в матче десятого тура украинской Премьер-лиги.

Именитый боксер присутствовал на трибунах на этом поединке, а "зелено-желтые" ярко обыграли киевских соперников со счетом 3:2.

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"Конечно, это была невероятная игра. Очень круто, ребята играли с обеих сторон очень хорошо, но Полесье немного лучше - 3:2. Мы видим, что Полесье играло в меньшинстве, но они хорошо защищались и это победа. Это невероятно круто, ребята на подъеме, Слава Богу!

Сегодня утром, когда ходил на службу, молился, я ехал на игру и знал, что все будет хорошо. Я понимал, что будет нелегко, но и не нужно нам легко. Все невероятно.

Бени Макуана хорошо бежал, хорошо играл. Филипп Будковский - невероятная замена, сразу забил гол. Все ребята хорошо отыграли, невероятно. Не могу кого-то выделить, это - команда, это - круто. Я поздравляю тренера, поздравляю команду.

Хотелось ли самому выйти на поле? Хотелось, но еще пока не могу", - сказал Усик пресс-службе Полесья.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Полесье - Динамо (3:2).

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