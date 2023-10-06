Полесье - Динамо 3:2: обзор матча и результат игры 06.10.2023

Киевляне дважды вели в счете, но житомиряне в меньшинстве смогли переломить ход поединка.

В пятницу, 6 октября, Полесье принимало на своем поле Динамо в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги.

По ходу поединка житомирская команда дважды оказывалась в роли догоняющих, но даже, оставшись в меньшинстве, сумела переломить ход противостояния и вырвать победный результат - 3:2.

Динамо удалось открыть счет уже в начале матча. Волошин откликнулся на заброс в штрафную от Андриевского и пятой переправил на Буяльского, который поразил уже пустые ворота. Тем не менее Полесье достаточно быстро отыгралось благодаря отличному дальнему удару из-за пределов штрафной в исполнении Крушинского.

В начале второго тайма гости снова повели. За фол Морозко на Ванате в своей штрафной был назначен пенальти, который успешно реализовал Буяльский, оформив дубль. А вскоре хозяева остались в меньшинстве, когда тот же Морозко на 57-й минуте снес Дубинчака, за что получил вторую желтую.

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Тем не менее численное преимущество не помогло Динамо, которое позволило сопернику отыграться и выйти вперед. Сначала на 64-й минуте практически сразу после выхода на замену Будковский выровнял положение, а спустя шесть минут Козак забил победный мяч.

До конца поединка Динамо так и не удалось исправить ситуацию, а в компенсированное время Караваев еще и уравнял составы, получив прямую красную.

Полесье набрало 19 очков и поднялось на первое место в турнирной таблице УПЛ. Динамо с 15 баллами располагается на пятой позиции.

Статистика матча Полесье - Динамо 10-го тура чемпионата Украины

Полесье - Динамо 3:2

Голы: Крушинский, 15, Будковский, 64, Козак, 70 - Буяльский, 4, 50 (пен.)

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 11 - 8

Удары в створ: 6 - 2

Угловые: 6 - 10

Фолы: 8 - 10

Атаки: 75 - 70

Полесье: Бойко - Морозко, Чоботенко, Крушинский (Гитченко, 71), Шабанов, Смоляков - Козак, Кушниренко, Танковский (Огиря, 83), Макуана - Ариелсон (Будковский, 60).

Динамо: Бущан - Тымчик (Бенито, 68), Дячук, Сирота, Дубинчак - Бражко, Андриевский - Караваев, Буяльский, Волошин (Кабаев, 68) - Ванат.

Предупреждения: Ариелсон, Морозко, Танковский - Волошин, Тымчик.

Удаления: Морозко, 57 - Караваев, 90+3

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