Чемпионская поддержка: Усик посетил матч Полесье - Динамо
В пятницу, 6 октября, Полесье на своем поле принимает Динамо в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги.
Матч, который проходит на Центральном стадионе в Житомире, посетил чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик.
Примечательно, что именитый спортсмен летом подписал контракт с новичком УПЛ, но пока не тренировался с командой из-за боксерской занятости.
Также супертяжеловес заявлял, что мечтает сыграть за житомирскую команду в чемпионате Украины против Динамо и забить в ворота киевлян, болельщиком которых является с детства.
Вместе с Усиком на матче также присутствует украинский боксер Даниэль Лапин.
Напомним, что контракт Усика с Полесьем рассчитан на один год.
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