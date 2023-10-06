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Чемпионская поддержка: Усик посетил матч Полесье - Динамо

Боксер, пребывающий на контракте в житомирском клубе, присутствовал на поединке с киевлянами.
Сегодня, 15:52
Александр Усик / boxingphotos.pl
Александр Усик / boxingphotos.pl

В пятницу, 6 октября, Полесье на своем поле принимает Динамо в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги.

Матч, который проходит на Центральном стадионе в Житомире, посетил чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик.

Примечательно, что именитый спортсмен летом подписал контракт с новичком УПЛ, но пока не тренировался с командой из-за боксерской занятости.

Также супертяжеловес заявлял, что мечтает сыграть за житомирскую команду в чемпионате Украины против Динамо и забить в ворота киевлян, болельщиком которых является с детства.

Вместе с Усиком на матче также присутствует украинский боксер Даниэль Лапин.

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Напомним, что контракт Усика с Полесьем рассчитан на один год.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев Александр Усик чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Полесье

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