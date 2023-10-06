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Полесье - Динамо 3:2 видео голов и лучших моментов матча 06.10.2023

Вашему вниманию обзор поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 18:55
Полесье победило Динамо / ФК Полесье
Полесье победило Динамо / ФК Полесье

В пятницу, 6 октября, Полесье встречалось на своем поле с Динамо в матче десятого тура украинской Премьер-лиги и сумело одержать яркую победу со счетом 3:2.

Киевская команда вышла вперед уже на четвертой минуте противостояния усилиями Буяльского, забившего после передачи пятой от Волошина. Однако хозяева поля вскоре отыгрались после дальнего результативного удара Крушинского.

В начале второй половины встречи Буяльский оформил дубль, реализовав пенальти, а Полесье на 57-й минуте осталось в меньшинстве. Тем не менее житомиряне, играя вдесятером, смогли совершить камбек и вырвать победу благодаря голам Будковского и Козака. Динамо же не сумело исправить ситуацию, а в компенсированное время потеряло Караваева, заработавшего прямое удаление.

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Эта победа позволила Полесью с 19 очками возглавить турнирную таблицу УПЛ. Динамо с 15 баллами занимает пятую строчку.

Вашему вниманию видео всех голов матча Полесье - Динамо в десятом туре УПЛ:

Полесье - Динамо 3:2

Голы: Крушинский, 15, Будковский, 64, Козак, 70 - Буяльский, 4, 50 (пен.)

Полесье: Бойко - Морозко, Чоботенко, Крушинский (Гитченко, 71), Шабанов, Смоляков - Козак, Кушниренко, Танковский (Огиря, 83), Макуана - Ариелсон (Будковский, 60).

Динамо: Бущан - Тымчик (Бенито, 68), Дячук, Сирота, Дубинчак - Бражко, Андриевский - Караваев, Буяльский, Волошин (Кабаев, 68) - Ванат.

Предупреждения: Ариелсон, Морозко, Танковский - Волошин, Тымчик.

Удаления: Морозко, 57 - Караваев, 90+3.

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