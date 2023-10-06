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"В церковь нужно ходить перед играми": Усик отреагировал на победу Полесья над Динамо

Житомирская команда на глазах у именитого боксера одолела киевлян.
Сегодня, 20:58
Александр Усик / boxingphotos.pl
Александр Усик / boxingphotos.pl

В пятницу, 6 октября, Полесье принимало на своем поле Динамо в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги, одержав победу со счетом 3:2.

Этот поединок посетил чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, который ранее подписал однолетний контракт с житомирским клубом, и вживую наблюдал, как "зелено-желтые", даже оставшись в меньшинстве, сумели переломить ход противостояния и вырвать победный результат.

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После игры именитый боксер оригинально отреагировал на успех Полесья.

"В церковь нужно ходить перед играми и перед поединками. Благодарить, что все слава Богу", - сказал Усик директору по медиа, маркетингу и спонсорству клуба Александру Денисову.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Полесье - Динамо (3:2).

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