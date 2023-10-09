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Три игрока Динамо U-19 были замечены в караоке-баре во время комендантского часа в Киеве

Представители столичной команды засветились в расследовании о заведении, работающем после полуночи.
Сегодня, 19:05
Игроки Динамо U-19 засветились в заведении во время комендантского часа / Українська правда
Игроки Динамо U-19 засветились в заведении во время комендантского часа / Українська правда

Три футболиста Динамо U-19 попались на посещении караоке-бара в Киеве во время комендантского часа.

Игроки попали в сюжет журналиста издания Украинская правда Михаила Ткача о деятельности столичного заведения Boho Safari, которое работает после полуночи, нарушая запрет.

На видео засветились три представителя команды Динамо U-19: вингер Дмитрий Кремчанин, хавбек Кирилл Осипенко (шурин защитника основной команды Дениса Попова) и нападающий Владислав Герич.

В сюжете видно, как футболисты киевского клуба уже покидают пределы караоке-бара и стоят на улице.

В Динамо заявили, что не будут комментировать эту ситуацию, а игроки уже были оштрафованы и с ними провели беседу по этому поводу, сообщает Tribuna.com.

Герич перешел в Динамо летом из ФК Львов. В этом сезоне на его счету четыре гола в семи матчах, он второй бомбардир киевской команды U-19. Осипенко забил два мяча в десяти играх, а у Кремчанина три результативных удара в десяти поединках.

Ранее сообщалось, что главный талант Динамо подписал новый контракт с клубом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Динамо U 19

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