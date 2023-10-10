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"Суркис оплатил еще 10 дней": Алиев рассказал подробности состояния Милевского

Артем идет на поправку.
Сегодня, 17:06
Артем Милевский / instagram.com/timi1010
Артем Милевский / instagram.com/timi1010

Бывший полузащитник Динамо Александр Алиев поделился подробностями о состоянии своего экс-одноклубника Артема Милевского.

По словам Алиева, форвард идет на поправку, лечение ему оплатил президент киевского клуба Игорь Суркис.

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"Только что был у кента. Кент поправляется, все с ним хорошо. Он уже в состоянии реабилитации.

Игорь Суркис проплатил еще на 10 дней вперед за его реабилитацию. Так что он поправляется. Спасибо еще раз и Динамо, и, конечно же, Михалычу Суркису.

Так что скоро кент поправится, все с ним будет хорошо. Он - красавчик", - рассказал Алиев у себя в Instagram.

Ранее Алиев назвал самую большую сумму, которую проиграл за ночь в автоматах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Милевский Александр Алиев

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